Доцент МГИМО назвал вероятных сменщиков Джонсона

Николай Топорнин считает происходящее в Британии бунтом на корабле

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отставки британских министров. Станет ли это началом политического кризиса в Лондоне? Чем не нравится политика Бориса Джонсона чиновникам, решившим покинуть его кабинет? Грозит ли правящей партии раскол? И как скажется скандал на дальнейшей карьере самого Джонсона? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД Николай Топорнин.

"Происходящее в Британии – это раскол, бунт на корабле в какой-то степени. И уже сегодня говорят о двух кандидатах на пост Джонсона. В списке – человек восемь, но есть две влиятельные фигуры. Это глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Считается, что у последнего – больше аппаратных возможностей. Если Джонсон подаст в отставку – а это единственный вариант, как он может освободить кресло, - то у Уоллеса больше всего шансов его заменить", - сказал эксперт. Полный комментарий смотрите в видео:

Ранее Джонсон заявил, что не покинет правительство, несмотря на отставки. В частности, свои посты покинули глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.

На этот шаг они пошли на фоне скандала вокруг одного из соратников Джонсона. Бывшего парламентского организатора Криса Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе. Он ушел в отставку, но позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в подобном.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост.

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