"В такого целиться неловко": почему канадским военным разрешили носить юбки

А также красить волосы и ногти

Встречают по одёжке, честь отдают по уставу. Наука побеждать получила новое прочтение. У солдата винтовка должна быть в порядке и форма как с иголочки. Забудьте, всё это старомодные представления. Солдата отныне украшают не доблесть и верность присяге, а пирсинг, маникюр и причёска любого цвета. Правительство Канады пересмотрело воинский устав.

"Специальная полевая униформа более не привязана к гендерной принадлежности. Оба каталога доступны для всех военнослужащих и могут смешиваться", - говорится в заявлении правительства Канады.

Прежние представления, отражённые в уставе, уже устарели и не соответствуют современным реалиям, пояснили в канадском Минобороны. Теперь военным разрешены татуировки на лице, если они не пропагандируют расизм, сексизм и гомофобию. Юбки тоже можно. И другие предметы женского гардероба. Ногти отныне позволены любой длины, если они не препятствуют исполнению боевых задач. В перерыве между сменой нарядов на курок нажимать всё-таки придется.

Пирсинг? Хоть весь обвешайся. Какие новые задачи стоят перед этими нарядными вояками? Нет, не надо думать, что кто-то осуждает такое своеволие и видит в этих нарядах неуставные отношения. Но если солдат меняет обмундирование на рюшечки и манеры другого пола, так он и на сторону противника перейдёт со своим маникюром и накрученными локонами.

Ирония по поводу безграничных прав трансгендеров и ЛГБТ, которая, что уж тут скрывать, гуляет в нашем интернет-пространстве, наивна. Действительность давно обгоняет мечту.

Никто не возражает против равноправия, никто не посягает на права ЛГБТ и тех, кто рядом. Но вопрос: зачем тому же солдату юбка, локоны и маникюр? Может быть, это тайное оружие? От такого войска любой противник побежит в ближайший ночной клуб. А может быть расчёт на то, что солдат-традиционалист в милых дам стрелять не станет, а если распознает в противнике представителя сексуального меньшинства, то может и в плен его не возьмет? В такого нарядного воина и целиться-то неловко! Возьмут на мушку – а там в действительности всё не так как на самом деле.

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