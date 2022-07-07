В Минобороны рассказали о героизме участников СВО

Артем Глинка, Дмитрий Губарев и Иван Ахтырский проявили себя мужественно

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме российских военнослужащих, которые отличились в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Артем Глинка с товарищами отбил атаку неприятеля на нашу тыловую колонну. Под шквальным огнем он вместе с экипажем боевой машины сумел уничтожить 4 вражеских БМП и не менее 10 радикалов. Во время боя БМД Артема подорвалась на мине, но он продолжил вести огонь и покинул горящую машину последним, несмотря на полученные ожоги.

Ефрейтор Дмитрий Губарев в составе расчета беспилотника обнаружил опорные пункты противника, 5 единиц бронетехники и скопление националистов. После передачи координат остался корректировать огонь нашей артиллерии. Все обнаруженные цели были ликвидированы.

Младший сержант Иван Ахтырский, находясь в машине охранения, одним из первых вступил в бой с группой радикалов, которые пытались напасть на нашу колонну. Огнем из пулемета он сдерживал врага. Мужество Ивана позволило колонне вовремя прибыть в заданный район.

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