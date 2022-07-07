Число жертв обрушения ледника в Альпах выросло до 9

Неизвестной остается судьба двух туристов

Количество жертв обрушения ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии выросло до девяти.

В ходе поисковой операции обнаружены тела еще двух погибших. Сейчас спасатели работают быстрее, в регионе стоит жара и ледник продолжает таять. По-прежнему неизвестной остается судьба двух туристов.

В минувшее воскресенье лавина из снега и камней размером в два футбольных поля сошла по склону горы со скоростью 300 километров в час. В это время на вершину поднимались несколько групп туристов. Причиной трагедии стали аномальные погодные условия.

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