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Кот Ларри потребовал выселить Джонсона с Даунинг-стрит

09:15
  • четверг
  • 07 июля 2022

"Пора заканчивать этот фарс"

Новые потери в британском правительстве. Чиновники массово покидают кабинет министров. Некоторых, призывающих премьера уйти в отставку, Джонсон увольняет сам.

Перед резиденцией на Даунинг-стрит проходят акции протеста. Похоже, не  за горами второй импичмент. Часть консерваторов намерена изменить правила, чтобы  повторно провести голосование о доверии.

К отставке Бориса в своем аккаунте призвал  даже  главный мышелов британского правительства. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции с 2011 года. Он знаком с тремя хозяевами Даунинг-стрит: прежними  - Кэмероном и Мэй и нынешним - Джонсоном.

"Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить", - написал в соцсетях Ларри.

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Кот Ларри
Кот Ларри
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