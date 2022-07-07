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Афганистан лишится статуса основного союзника США вне НАТО

09:06
  • четверг
  • 07 июля 2022

Решение принял лично Джо Байден

Президент США Джо Байден принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Я уведомляю о своем намерении отменить статус Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО", - сказано в письме главы государства в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Афганистан был включен в состав основных союзников США вне НАТО в 2012 году.

В августе прошлого года Штаты вывели из Афганистана свои силы. Власть в стране захватило запрещенное в России движение "Талибан".

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