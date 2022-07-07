Минобороны показало работу систем "Град" по позициям ВСУ

Одного залпа достаточно, чтобы остановить противника и освободить путь наступающим войскам

Минобороны сегодня публикует кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" во время спецоперации по защите Донбасса.

Получив данные разведки и беспилотников о позициях ВСУ, артиллеристы Западного военного округа наносят удар. Потом меняют дислокацию, перезаряжают "Грады" в безопасном районе и снова стреляют по врагу. Это основная тактика. Сейчас артиллерия работает почти без перерыва, чтобы не дать боевикам закрепиться на позициях. Одного залпа "Града" достаточно, чтобы остановить противника и освободить путь наступающим российским войскам.

"Целей бывает много. Поступают круглосуточно: и днем, и ночью. Вот утром отстреляли пакет. Сразу машина приехала на заряжание и убыла на следующую боевую задачу. Цели у нас бывают площадные. Бывает, стреляем не одной машиной, а двумя и даже тремя, не с одной позиции, а сразу с нескольких", - рассказал старший наводчик Павел.

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