Вернувшийся в Ростов-на-Дону летчик Ярошенко первым делом посетит могилу матери

Ярошенко вернулся в Россию после 12 лет заточения в американской тюрьме

Летчик Константин Ярошенко с семьей этой ночью вернулся домой в Ростов-на-Дону. Поезд встречали его друзья и сослуживцы.

В конце апреля Константина обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал срок за нападение на полицейских в Москве. На перроне Ярошенко снова вспомнил об этом.

"Когда мне объявили, что меня обменяют, это было самое волнительное . А сейчас я все-таки дома. Я хоть посмотрю какой Ростов. Первым делом я хочу сразу съездить к матери на могилу. Это первым номером, завтра еду к матери. 12 лет, она меня не дождалась", - сообщил Ярошенко.

Российский летчик был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов. Его арестовали в Либерии. Ярошенко себя виновным не признал, а наш МИД неоднократно заявлял о надуманности обвинения. В апреле Константин вернулся на родину.

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