В России ввели новые климатические нормы

Понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России с 1 июля действуют новые климатические нормы.
"В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много", - приводит слова метеоролога ТАСС.
По словам Вильфанда, понятие "температурная аномалия" актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями.
Благодаря переходу на новые климатические нормы понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах, добавил специалист.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"