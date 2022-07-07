В России ввели новые климатические нормы

Понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России с 1 июля действуют новые климатические нормы.

"В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много", - приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, понятие "температурная аномалия" актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями.

Благодаря переходу на новые климатические нормы понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах, добавил специалист.

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