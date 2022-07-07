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ДНР: уже есть понимание, какие страны могли бы поучаствовать в трибунале

09:24
  • четверг
  • 07 июля 2022

В первую очередь это ЛНР и Россия

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила в беседе с ТАСС, что уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой народной республике.

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В первую очередь это Россия и Луганская народная республика.

"В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие", - добавила Никонорова.

По ее словам, одной из важных задач министерства является подготовка устава международного трибунала. Ожидается, что одним из первых будет проведен Мариупольский трибунал, перед которым предстанут в том числе члены националистических батальонов "Азов" и "Айдар".

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