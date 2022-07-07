ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо имя покупателя сети Starbucks в России

09:38
  • четверг
  • 07 июля 2022

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля

Как пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес. Им станет основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Сети "Вкусно - и точка" пришлось оправдываться из-за видео с голубями
Опрос показал, сколько москвичей откажутся от иностранного фастфуда при его возвращении в Россию

Уточняется, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Покупатель получит все площади кофеен с ремонтом, но не будет иметь возможность использовать продукцию и технологии Starbucks.

Таким образом, сеть в России ожидает ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald's.

Сам Пинский пока не прокомментировал эти сообщения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Starbucks
Starbucks
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.