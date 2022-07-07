Названо имя покупателя сети Starbucks в России

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля

Как пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес. Им станет основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Уточняется, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Покупатель получит все площади кофеен с ремонтом, но не будет иметь возможность использовать продукцию и технологии Starbucks.

Таким образом, сеть в России ожидает ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald's.

Сам Пинский пока не прокомментировал эти сообщения.

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