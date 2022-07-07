Рыбаки из КНДР получили сроки по делу о нападении на российских пограничников

Двое человек были оправданы

Приморский краевой суд вынес приговор по делу о нападении северокорейских рыбаков на российских пограничников в Японском море, передает "Интерфакс".

Дело велось по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Двое человек были оправданы, еще 12 признаны виновными. Десятерых из них освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания, двое получили 13 и 8 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Пограничники краевого управления ФСБ задержали рыболовное судно под флагом КНДР, которое занималось незаконной добычей кальмара в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Рыбаки напали на россиян, вооружившись подручными предметами.

Трое пограничников и шестеро рыбаков получили ранения. Один из нападавших умер в больнице.

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