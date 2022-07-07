ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уже 50 чиновников вышли из состава британского правительства

10:31
  • четверг
  • 07 июля 2022

Кабмин продолжает разваливаться

По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава правительства Великобритании.

Череда отставок началась во вторник на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном. Накануне кабмин покинул замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен.

"Это означает, что 50 членов правительства ушли в отставку", — сообщил телеканал Sky News.

К отставке Бориса в своем аккаунте призвал даже главный мышелов британского правительства - кот Ларри. "Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить", - написал он в соцсетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Британский парламент
Британский парламент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.