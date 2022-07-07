Уже 50 чиновников вышли из состава британского правительства

Кабмин продолжает разваливаться

По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава правительства Великобритании.

Череда отставок началась во вторник на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном. Накануне кабмин покинул замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен.

"Это означает, что 50 членов правительства ушли в отставку", — сообщил телеканал Sky News.

К отставке Бориса в своем аккаунте призвал даже главный мышелов британского правительства - кот Ларри. "Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить", - написал он в соцсетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"