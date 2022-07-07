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Российскую журналистку назначили главредом итальянского Harper's Bazaar

10:16
  • четверг
  • 07 июля 2022

Дарья Веледеева возглавляла российскую версию журнала в течение 13 лет

Экс-главред российского издания журнала Harper's Bazaar Дарья Веледеева возглавит печатную версию журнала в Италии, пишет Business of Fashion.

Выпуск печатного Harper's Bazaar в Италии будет перезапущен после того, как его прекратили осенью 2020 года. Первый номер новой версии журнала выйдет в ноябре 2022 года.

Веледеева возглавляла российскую версию журнала в течение 13 лет. Она покинула свой пост в марте 2022 года, когда владелец журнала, издательский дом Hearst, отозвал лицензию на издание в России.

Российской журналистке Дарье Веледеевой 40 лет. Она начинала свою карьеру в Marie Claire, сотрудничала с Vogue, успела побывать главным редактором Grazia.

Российское издание Harper's Bazaar в мае 2022 года было переименовано в The Symbol — у него существует только онлайн-версия.

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Дарья Веледеева
Дарья Веледеева
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