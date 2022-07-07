Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Первые упаковки получили маркировку и поступили в гражданский оборот

Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки "Честный знак", сообщил, что в России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии.

"Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Минздрав зарегистрировал препарат "Золгенсма" в России в конце прошлого года. Лекарство выпускает швейцарская компания Novartis. Стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов.

"Золгенсма" - одно из трех существующих в мире лекарств, применяемых при СМА. Для лечения достаточно одного укола.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"