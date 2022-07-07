ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

10:20
  • четверг
  • 07 июля 2022

Первые упаковки получили маркировку и поступили в гражданский оборот

Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки "Честный знак", сообщил, что в России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии.
Росздравнадзор отверг риск сбоев в поставках лекарств из Европы

"Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Минздрав зарегистрировал препарат "Золгенсма" в России в конце прошлого года. Лекарство выпускает швейцарская компания Novartis. Стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов.

"Золгенсма" - одно из трех существующих в мире лекарств, применяемых при СМА. Для лечения достаточно одного укола.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Препарат
Препарат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.