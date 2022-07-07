Клуб "Эльбрус" провел встречу с победителями конкурса "Лидеры России"

Участники обсудили импортозамещение технологий в сфере экологии и цели устойчивого развития

Импортозамещение технологий в сфере экологии и цели устойчивого развития обсудили сегодня в Москве победители конкурса "Лидеры России".

Клуб "Эльбрус" провёл "Завтрак с наставником". Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Во время таких встреч участники могут обменяться опытом, пообщаться с ведущими руководителями в неформальной обстановке и получить ответы на волнующие вопросы напрямую от экспертов.

"Многие вопросы очень глубокие, со знанием, с желанием… Участвовать в экологическом движении, которое развивается у нас в стране, в разных направлениях. Это и волонтерство, и вопросы, связанные с созданием инфраструктуры, и технологий, использование научных разработок, вообще научного потенциала страны. Поэтому в этом отношении для меня встреча была очень интересной", - рассказал Денис Буцаев, генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор".

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