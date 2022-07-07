Американский енот неделю громил челябинский музей. Его поймали с помощью цыплят

По улицам Челябинска енот-полоскун скитался давно

Спецоперацию по поимке необычного преступника развернули в челябинском музее. Его сотрудники, спасатели и зоозащитники целых десять дней пытались задержать таинственного хулигана, который устраивал погромы по ночам. Незнакомец нелегально поселился в вентиляции, ловко вытаскивал приманки из ловушек и никуда не собрался уходить.

Убирать последствия визитов непрошенного гостя сотрудникам частного музея приходилось уже не раз. То, что кто-то поселился у них в вентиляционном коробе, люди стали замечать ещё неделю назад. Сначала этот кто-то просто топал и скреб. А вскоре проделал отверстие в стене.

"Вот он зашевелился. Я испугалась, сначала думала, что это крыса. Закричала. После, когда он уже повернулся хвостом, я говорю: так это кошка! Я такая: "Кис-кис-кис". Он не реагирует. Я думаю: какая-то странная кошка. Я взяла поварежечку, потрогала его за шерстку. Он поворачивается лицом. И я понимаю, что это енот. Я говорю: "Это енот! Это енот!" – рассказывает сотрудник компании-арендатора Валентина Гололобова.

Незваный гость шипел и рычал, явно давая понять, что не рад знакомству. Но от угощений и воды отказываться не стал. Каждую ночь енот выходил из укрытия и наводил свои порядки в комнате. Пришлось просить спасателей поймать наглого гостя. Приехав целой бригадой, те решили долбить стену и ловить зверя петлей. Но не тут-то было. Енот не собирался покидать укрытие. Тогда полосатого решили взять хитростью. У пробоины в стене оставили ловушку с приманкой из куриного фарша. А что было дальше засняла камера видеонаблюдения: зверь, слегка размявшись после заточения, зашел в ловушку, попробовал угощение, и, не оценив его по достоинству, отправился лакомиться калифорнийскими червями. В музее их разводят для обучения и мастер-классов.

Попытку номер три решили доверить зоозащитникам. Те изготовили для енота специальную ловушку-приманку с живыми цыплятами. И вот тут хищник уже не смог устоять, и к вечеру был пойман. Ни один цыпленок в ходе операции не пострадал.

Рассмотрев животное самым пристальным образом, зоозащитники определили, что это молодая самка американского енота-полоскуна. По их предположениям, по улицам Челябинска животное скитается уже давно. Точно такую же особь месяца два назад видели на крыше местной стоматологии.

"Сейчас увезем в приют. Будет помещен в карантин. Однозначно здесь есть проблемы с кожей - это дерматит, это паразиты, это лишаи разнообразные", - говорит руководитель приюта диких животных Карен Даллакян.

После карантина енот пройдет курс лечения. Его также проверят на наличие чипа. Если хозяев удастся обнаружить, им придётся возместить ущерб, причинённый полосатым безобразником, а также расходы на его поимку и содержание.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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