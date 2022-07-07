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В ЛНР наградили участников СВО

11:48
  • четверг
  • 07 июля 2022

Среди государственных наград - медали "За отвагу", Суворова и Жукова

За мужество, доблесть и отвагу. В Луганской республике наградили росгвардейцев, которые самоотверженно выполняют свой долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. 

Только за сутки подразделения обнаружили и уничтожили в ЛНР 26 операторов беспилотников. Из тайников и схронов изъяли около 40 тысяч боеприпасов, в том числе иностранного производства. Среди государственных наград - медали "За отвагу", Суворова и Жукова. Их вручил командующий группировкой Росгвардии.

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