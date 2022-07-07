Как выглядят города ДНР после массированных обстрелов ВСУ

Украинцы прицельно бьют по гражданским объектам

Утром ВСУ возобновили обстрелы населённых пунктов Донбасса. Под огнём артиллерии и миномётов - Донецк, Горловка, Ясиноватая и Минеральное. Националисты прицельно бьют по гражданским объектам. За сутки погибли 7 мирных жителей, среди них трое детей. Ещё 30 человек получили ранения. В ответ российские ВС наносят удары по позициям противника системой "Град".

Нацисты продолжают обстреливать Макеевку, несколько часов назад ударили по рынку, начался пожар. Вчера в городе жертвами украинских ракет стали трое детей, всего же за день боевики убили семь мирных жителей ДНР. Обстрелы стихают только глубокой ночью, но утром — новые прилеты.

Частный дом на улице Умова. Сюда было два прямых попадания больших натовских калибров 155 мм. К счастью, в этот момент хозяева находились во дворе, поэтому никто не пострадал.

Боевики прицельно бьют по гражданским объектам и домам, чтобы посеять панику среди местных жителей. Впрочем, дончане за годы постоянных обстрелов научились слышать прилёты и вовремя прятаться.

"На угол попало, чуть осколками накрыло, посыпались рядом. Успела домой, забежала, вот два часа сидим. Ждем — попадет или не попадет. В огороде в центре яма метров 9 у меня", - говорит Любовь.

На атаки нацистов российская артиллерия отвечает контрбатарейной борьбой. В отличие от ВСУ, бьют исключительно по военным целям, используя данные разведки. Точное наведение обеспечивают беспилотники. За полчаса расчеты системы "Град" иногда успевают расстрелять весь боекомплект. Но снабжение сразу подвозит новые снаряды, чтобы как можно быстрее теснить боевиков на Запад.

"Работать приходится на различных дистанциях. Постоянно их меняем – максимальные, ближние. По ночам бывает видно даже выходы, откуда по нам работают. В зависимости от целей подбираем различные снаряды", - заявил Вячеслав, командир боевой машины.

Чтобы самим не стать целями, российские "Грады" постоянно маневрируют. При этом отслеживать их перемещение украинским боевикам крайне сложно — рядом с артиллерией работает система радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя беспилотники. После освобождения всей территории ЛНР российская армия и бойцы союзных республик теснят противника на артемовском направлении. Наши войска в результате тяжелых боев взяли село Спорное. Пехота под прикрытием артиллеристов закрепляется в районе Покровки. Оттуда продолжится наступление на Артемовск. Освобождение города позволит прекратить обстрелы Горловки и Стаханова.

Военные, участвовавшие в освобождении ЛНР, восстанавливают силы. Для них прямо в полевых условиях дают концерты российские артисты. Впрочем, даже во время отдыха у бойцов немало работы. На плановом обслуживании — колесная и гусеничная техника, которая недавно освобождала города Донбасса. Это боевая машина поддержки "Терминатор" - надежное и мощное оружие, которое прикрывает танкистов в городских условиях. Уже завтра она продолжит свой боевой путь.

Денис Большаков, Андрей Пашутин и Андрей Алексеев, ДНР, "ТВ Центр".

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