Летчик Ярошенко вернулся в Ростов-на-Дону

Первым делом он посетит могилу матери

Этой ночью лётчик Константин Ярошенко прибыл из Москвы в Ростов-на-Дону. Более десяти лет он провёл в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению. В апреле досрочно вернулся на родину в результате обмена на гражданина США. В родном городе Ярошенко пройдёт курс медицинской реабилитации и посетит могилу матери, которая так и не дождалась его возвращения.

Этот ночной поезд ждали как ни один другой. Друзья Константина Ярошенко побросали дела и примчались на вокзал. Последние волнительные мгновения перед встречей. И вот состав, наконец, замедляет ход.

Лётчик сошёл на перрон в сопровождении жены и дочери. Слегка растерянный, но по-прежнему улыбчивый и открытый. Разлука с родным городом и друзьями длилась долгие 12 лет.

"Они меня, конечно, ждали. Виталик в Ставрополе всё бросил и меня приехал встретить сюда. Конечно, я не ожидал, что он сюда приедет. Ну, пока эмоции меня переполняют", - заявил Константин Ярошенко.

За то время, что Константин провёл в американской тюрьме, в Ростове многое изменилось. Сегодня он заново познакомится с городом, в котором вырос. Но первым делом - на могилу матери. Долгие годы Любовь Ярошенко билась за освобождение сына. Она умерла от тяжёлой болезни, так и не дождавшись его возвращения. Не дождались и другие родственники, в том числе сестра. Собиралась прилететь в США, но посольство слишком долго рассматривало её документы. Лётчик уверен: не будь сфабрикованного американцами дела, вынужденной разлуки и тяжёлой борьбы за отмену приговора, этих смертей можно было бы избежать. Константин хочет привлечь Вашингтон к ответственности, в том числе с помощью международных правовых институтов.

"Хотя я прекрасно понимаю, что они являются американскими марионетками. Будь то ООН, будь то Гаагский трибунал. Они марионетки. Сколько мы подавали и наше правительство, и госпожа Москалькова по правам человека, и МИД - тысячи документов. Сколько за меня бились. Они полностью все эти факты игнорировали", - заявил Ярошенко.

Российского лётчика арестовали в Либерии в 2010-м, после чего незаконно экстрадировали в США. Он якобы собирался перевозить крупную партию кокаина в третьи страны. Константина осудили на 20 лет. Вины он не признал. В тюрьме прошёл через пытки и ужасные условия содержания. Заключённых плохо кормили. Больные месяцами не могли попасть к врачу. Неожиданный обмен в апреле этого года стал для россиянина спасением. Вернуться в авиацию он уже не сможет. Но собирается заняться общественной деятельностью.

"На Западе нет открытого слова, права человека там не соблюдаются. Только лишь ложь, провокации, а они нас учат жизни", - заявил он.

Но главное сейчас - получить медицинскую помощь и пройти долгий период восстановления. 12 лет заключения серьёзно подорвали здоровье Константина.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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