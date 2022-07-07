Борис Джонсон выступит с обращением к британцам

Ранее 50 чиновников покинули кабмин, а презрение выразил даже главный мышелов королевства - кот Ларри

Опять потери в британском правительстве. Новый министр образования Мишель Донелан, не успев прийти, сообщила, что тоже подаёт в отставку. Вслед за полусотней других чиновников. А вот Борис Джонсон, ещё накануне полный решимости сохранить кресло, сегодня готовится сделать некое важное заявление. Страсти накаляются, а к спорам присоединяются самые неожиданные участники.

Первые полосы британских газет пестрят громкими заголовками. Тема одна. Все печатные издания цитируют пока действующего премьер-министра. Отчаянно цепляющийся за власть Борис Джонсон в выражениях явно не скупится. Угрожает избирателям, что Великобританию после его ухода ожидает политическое забвение. А ещё обещает, что просто так ключи от резиденции на Даунинг-стрит не отдаст - противникам придётся для этого сильно постараться.

"В таких трудных обстоятельствах и с колоссальным мандатом, премьер-министр, если говорить откровенно, должен идти вперёд. Этим я и занимаюсь!" - заявил премьер.

Впрочем, оппонентов у премьера с каждым днём становится больше, чем последователей. В среду в парламенте политику устроили разнос не только представители оппозиции, но и однопартийцы. Сейчас они готовят новый вотум недоверия. Из состава правительства Джонсона уже вышли 50 политиков. Вслед за ключевыми фигурами потянулись чиновники калибром поменьше. В отставку подал министр по делам Уэльса Саймон Харт. В своих соцсетях заметил, что это был единственный выход. Такое массовое бегство не мешает премьеру и самому раздавать увольнительные. За нелояльность к действующей власти с поста министра ЖКХ смещён Майкл Гоув, который посмел усомниться в Джонсоне и слишком активно требовал его отставки. Лейбористы ликуют - правительство разваливается на глазах. Тонущий корабль бежит от крысы, громко заявляет лидер оппозиции Кир Стармер.

"Это уже жалкое зрелище. Складывается ощущение, что политическая карьера премьер-министра состоит в том, чтобы повторять одну и ту же чепуху и уговаривать тех немногих, кто остался на посту, не покидать его. Но мы видим, что слишком много людей не готовы больше позориться", - заявил Кир Стармер, глава Лейбористской партии.

За отставку высказываются не только политики. Хэштег "Джонсон должен уйти" - в топе британских соцсетей. Написать заявление по собственному премьеру настоятельно рекомендует писательница Джоан Роулинг, намекая, что в противном случае он выкопает себе политическую могилу.

"Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай копать", - сказала писательница Джоан Роулинг.

К писательнице присоединился и главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри. В своём твитере он довольно краток: либо из резиденции уедет Борис Джонсон, либо сам Ларри. Комментировать возможную отставку премьера за рамками онлайна кот не стал.

Сам Борис Джонсон сделает заявление в ближайшие часы. Телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что на Даунинг-стрит заявление об отставке премьер-министра уже готово.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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