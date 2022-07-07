Ситуация с коронавирусом: Европу накрывает новая волна

Заболеваемость растет

В Западной Европе нарастает волна пандемии. Строгие антиковидные меры могут снова ввести в ряде стран Старого света. Самая тревожная ситуация во Франции и Италии. Ежедневно там выявляют до двухсот тысяч случаев заболевания. В числе главных причин - особая заразность новых подвидов штамма омикрон.

В Испании пик туристического сезона. Но персонал общественных заведений снова надевает маски и опасается худшего – нового локдауна и связанных с ним увольнений. О седьмой волне пандемии уже сообщил Минздрав. Схожая картина в соседней Португалии, а также в Греции, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландах.

Самая тревожная ситуация во Франции. Пока парижане, забыв обо всех мерах предосторожности, наслаждаются летними вечеринками, в стране ежедневно выявляют до двухсот тысяч случаев заболевания. Более ста тысяч ежесуточно фиксируют в Италии. С тревожными новостями выступает глава Всемирной организации здравоохранения.

"За последние две недели число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось почти на 30 процентов. В Европе и Америке преобладают подвиды штамма омикрон BA.4 и BA.5. А в Индии обнаружен новый подвид BA.2.75, – мы за ним следим", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Этот же особо опасный подвид попал уже и в Новую Зеландию. А доминирующие в Европе мутации штамма обладают большей способностью к заражению даже тех, кто уже привит тремя дозами вакцины. Правда, летальных исходов меньше. Но специалисты уверены: иммунитет у населения ослаблен, а ограничительные меры отменили преждевременно. И главное: медики всерьёз опасаются нового коллапса национальных систем здравоохранения.

"Решение заключается в простых вещах, таких как инвестирование в первичную медико-санитарную помощь. Причиной смерти многих людей был не COVID, а то, что у них не было доступа к медицинской помощи – они не могли получить кислород или место в больнице", - сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В разных странах дают разные прогнозы: либо пик новой волны придется на конец июля, либо главных неприятностей стоит ждать уже осенью. А по Европе распространяется новая напасть – оспа обезьян. В мире уже более шести тысяч случаев заражения. 80 процентов из них – в странах Старого света.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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