Президент Украины записал видеообращение, в котором отметил мощь зарубежного оружия

На фоне ожесточённых обстрелов населённых пунктов Донбасса особенно странно звучат слова президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства в своём вечернем видеообращении заявил: "Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия".

На гибель детей в Донбассе не отреагировали ни международные организации, ни западные журналисты. О том, что Запад игнорирует атаки на Донецк и другие населённые пункты и что ВСУ используют граждан в качестве живого щита, обратил внимание наш дипломат Евгений Устинов на сессии ООН по правам человека в Женеве. Отметив, что поставки летального вооружения приведут не к миру, а лишь к новым жертвам среди населения.

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