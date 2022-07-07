ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров заявил о расширении взаимодействия Москвы и Пекина

10:49
  • четверг
  • 07 июля 2022

Внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Ван И, что Москва и Пекин расширяют охват стратегического взаимодействия.
В Китае сообщили о поддержании контактов между Си Цзиньпином и Путиным

"На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объемы и расширять охват практического взаимодействия", - сказала глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Москва высоко оценивает результаты пекинского саммита, где лидеры России и КНР подробно обсудили задачи стратегического партнерства.

Внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов, резюмировал Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.