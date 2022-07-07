Лавров заявил о расширении взаимодействия Москвы и Пекина

Внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Ван И, что Москва и Пекин расширяют охват стратегического взаимодействия.

"На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объемы и расширять охват практического взаимодействия", - сказала глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Москва высоко оценивает результаты пекинского саммита, где лидеры России и КНР подробно обсудили задачи стратегического партнерства.

Внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов, резюмировал Лавров.

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