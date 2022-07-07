С коронавирусом в России госпитализированы еще 1272 человека

Выявлено 3359 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1272 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3359 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 607 человек, из них госпитализированы 142 пациента.

Выздоровели за сутки 3178 человек. Скончались 52 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18451810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381450 летальных исходов и 17880191 выздоровевший.

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