МИД: Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США

Контакты есть по линии посольств

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о нынешних контактах между Москвой и Вашингтоном.

"С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил дипломат, вопрос обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не стоит обсуждать, пока необходимые судебные процедуры не завершены.

Кроме того, по словам Рябкова, в ситуации с американской спортсменкой помочь может серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы.

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