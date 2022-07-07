ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США

11:15
  • четверг
  • 07 июля 2022

Контакты есть по линии посольств

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о нынешних контактах между Москвой и Вашингтоном.

В США допустили исчезновение Украины с карты мира
Медведев: США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю

"С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил дипломат, вопрос обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не стоит обсуждать, пока необходимые судебные процедуры не завершены.

Кроме того, по словам Рябкова, в ситуации с американской спортсменкой помочь может серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.