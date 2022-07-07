ITV: Борис Джонсон уходит в отставку

Он может написать заявление уже в четверг

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшее время.

Об этом сообщили британские телеканалы ITV, Sky News и газета Times. Джонсон может написать заявление об отставке уже в четверг, 7 июля.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей партии.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 чиновников вышли из состава правительства Великобритании на фоне скандала с Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

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