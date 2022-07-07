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Суд отклонил иск Дудя по поводу статуса иноагента

11:34
  • четверг
  • 07 июля 2022

Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля

Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск блогера Юрия Дудя* к Министерству юстиции, в котором он оспаривал статус иностранного агента, пишет РИА "Новости".

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"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.

Дудь* настаивал на незаконности решения и просил исключить его из реестра.

Как заявил в суде представитель Минюста, факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления был зафиксирован.

Минюст внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.

*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента

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Юрий Дудь
Юрий Дудь
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