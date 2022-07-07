Суд отклонил иск Дудя по поводу статуса иноагента

Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля
Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск блогера Юрия Дудя* к Министерству юстиции, в котором он оспаривал статус иностранного агента, пишет РИА "Новости".
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.
Дудь* настаивал на незаконности решения и просил исключить его из реестра.
Как заявил в суде представитель Минюста, факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления был зафиксирован.
Минюст внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.
*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"