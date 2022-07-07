Собянин посетил Российскую креативную неделю

Мероприятие проходит в Парке Горького

Крупнейшее в стране событие для представителей творческих специальностей. В столичном Парке Горького сегодня стартовала Российская креативная неделя. Площадку посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и мэр Сергей Собянин.

Участники - художники, дизайнеры, режиссёры, журналисты, IT-специалисты - обсуждают самые разные темы, делятся опытом и знаниями. Для них организованы мастер-классы, лекции, кинопоказы. Мэр подчеркнул, что предприятия, производящие знания, инновации и уникальные продукты, являются основой экономики Москвы.

"У нас новые вызовы и в стране, и в Москве, и мы ответили новыми возможностями, новыми форматами работы, чтобы можно было преодолеть те санкции и те ограничения, которые были наложены на наши индустрии, в том числе модную индустрии. Помимо того, что там было много профессионалов - около 600 дизайнеров и экспертов, около миллиона москвичей посетило нашу площадку. Это действительно такое событие, которое достойно того, чтобы сделать постоянным в Москве", - заявил Собянин.

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