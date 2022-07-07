Киев предпринял попытку установить украинский флаг на острове Змеиный

Россия нанесла ракетный удар

Украинские военные предприняли попытку установить украинский флаг на острове Змеиный.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Киев пошел на такую акцию на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе.

"Сегодня ночью киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около пяти утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом", - заявили в российском военном ведомстве.

ВС России незамедлительно нанесли ракетный удар по острову. Часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области.

Ранее Россия вывела гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна. Позже в Киеве сообщили, что ВСУ намерены взять остров под свой контроль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"