"Именно он был главным русофобом": Матвиенко об отставке Джонсона

Британский премьер полностью дискредитировал себя в глазах своих же сограждан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала новость о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, именно британский премьер был главным русофобом и ястребом. Политик полностью дискредитировал себя в глазах своих же сограждан.

Вместе с тем Матвиенко отметила, что судьба Джонсона может постичь и других европейских лидеров.

"Это происходит не только в Великобритании. Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Страны Европы выполняют указания "своего старшего партнера", подчеркнула спикер.

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