Планам G7 не суждено сбыться

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков прокомментировал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть.

"Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны в воспаленном воображении тех, кто ее развязал, войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться", - сказал дипломат (цитата по РИА "Новости").

Лидеры G7 на саммите в конце июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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