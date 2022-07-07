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Умер народный артист России Михаил Каплан

12:46
  • четверг
  • 07 июля 2022

Ему было 89 лет

На 90-м году жизни скончался народный артист России Михаил Каплан.

Последние годы Каплан тяжело болел, он проживал и лечился в Израиле, сообщили в Пензенском областном драматическом театре.

"Он совсем немного не дожил до своего 90-летия, которое должны были отмечать 29 августа", - говорится в пресс-релизе.

В Пензенском театре Каплан выступал более 40 лет, где исполнил около 70 ролей. Артист известен по таким театральным ролям, как Новосельцев в "Сослуживцах" Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, Счастливцев в "Лесе" Александра Островского, Бегемот в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова и Фирс в "Вишневом саде" Антона Чехова.

По стопам Каплана пошел его внук - Антон Макарский, российский актер и эстрадный певец, игравший в мюзиклах "Метро" и "Нотр-Дам де Пари", сериалах "Бедная Настя", "Пером и шпагой", "Женить Казанову".

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