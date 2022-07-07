Тарантино признался в любви к "Свинке Пеппе"

"Величайший британский импорт этого десятилетия"

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино заявил в интервью Empire, что ему очень нравится британский мультсериал "Свинка Пеппа".

"На самом деле мне нравится "Свинка Пеппа". Я скажу так: "Свинка Пеппа" - величайший британский импорт этого десятилетия", - сказал Тарантино.

"Свинка Пеппа" - британский мультсериал, состоящий из серий по 5 минут. Был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.

Сам Тарантино - двукратный лауреат премии "Оскар". Известен, в частности, по таким фильмам, как "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в… Голливуде".

Ранее режиссер сообщил, что снимет еще один полнометражный фильм, после чего закончит с кино.

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