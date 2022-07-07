"Мы его тоже не любим": Песков прокомментировал возможную отставку Джонсона

Правительственный кризис в Великобритании - не приоритет Кремля

В Кремле отреагировали на слухи о возможной отставке премьер-министра Бориса Джонсона. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительственный кризис в Великобритании - не приоритет Кремля, но в Москве обратили на него внимание.

"Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим", - сказал Песков.

Представитель Кремля также указал на русофобские настроения Бориса Джонсона.

"Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

О готовящейся отставке Бориса Джонсона в четверг сообщили ведущие британские СМИ. Ожидается, что премьер объявит об уходе уже сегодня в ходе обращения к нации.

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