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"Мы его тоже не любим": Песков прокомментировал возможную отставку Джонсона

12:46
  • четверг
  • 07 июля 2022

Правительственный кризис в Великобритании - не приоритет Кремля

В Кремле отреагировали на слухи о возможной отставке премьер-министра Бориса Джонсона. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительственный кризис в Великобритании - не приоритет Кремля, но в Москве обратили на него внимание.

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"Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим", - сказал Песков.

Представитель Кремля также указал на русофобские настроения Бориса Джонсона.

"Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

О готовящейся отставке Бориса Джонсона в четверг сообщили ведущие британские СМИ. Ожидается, что премьер объявит об уходе уже сегодня в ходе обращения к нации.

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