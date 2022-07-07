Собянин расширил перечень центров госуслуг, предоставляющих услуги ЗАГС

В список включены два центра "Мои документы"

Сергей Собянин включил будущий флагман "Мои документы" на северо-западе Москвы в перечень центров с услугами ЗАГС.

"В связи с планируемым открытием флагманского центра госуслуг "Мои документы" СЗАО (ТРЦ "Калейдоскоп", ул. Сходненская, д. 56) - будущий флагман включен в перечни МФЦ, предоставляющих услуги по регистрации основных актов гражданского состояния и включению в реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств", - говорится в сообщении правительства Москвы.

Также услуги ЗАГС начнет предоставлять центр государственных услуг района Ховрино. Он открылся 28 апреля 2022 года в здании автовокзала "Северные ворота".

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