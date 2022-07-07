ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Единой России" назвали законы о поддержке граждан и экономики главными итогами весенней сессии ГД

12:55
  • четверг
  • 07 июля 2022

"Единая Россия" вместе с правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики

Фракция "Единая Россия" в Государственной думе подвела итоги весенней сессии нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба.

"Единая Россия" пойдет на муниципальные выборы в Москве с программой конкретных дел
"Единая Россия" отправила 40 тонн гуманитарного груза в Донбасс

"Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из "Единой России", в 44% - принимали участие. Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчетов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 трлн руб.", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Единая Россия" вместе с правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов, уточнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Вместе с тем председатель думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов рассказал о продолжении работы по декриминализации и дебюрократизации медицины, а депутат Александр Мажуга отметил, что комитетом Госдумы по науке и высшему образования за весеннюю сессию проработаны 12 законопроектов, четыре из них стали законами, два законопроекта будут рассмотрены во втором чтении.

"Принят закон о статусе специализированно учебно-научного центра (СУНЦ), предполагающий бесплатное проживание и обучение одаренных детей в СУНЦ при вузах", - указал Мажуга.

Кроме того, был реализован ряд инициатив в сфере защиты семьи и демографии, добавила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в свою очередь, тоже выделила успешно решенные задачи: отмену понятия "услуга" применительно к труду педагога и разбюрократизацию образования.

"Нами был безотлагательно рассмотрен вопрос об увеличении военных пенсий - дважды в этом году. На 1 июня увеличение военной пенсии составит 19%. По инициативе "Единой России" приняли закон, защищающий боевые выплаты от списаний", - уведомил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фракция "Единой России" в Госдуме
Фракция "Единой России" в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.