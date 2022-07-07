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Бочкарев: Строительство павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке завершено

13:02
  • четверг
  • 07 июля 2022

Созданы все необходимые условия для морских животных

Завершено строительство павильона "Ластоногие" на территории Московского зоопарка.
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Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. В павильоне созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей.

По словам заместителя мэра, в трехэтажном комплексе оборудованы бассейны с помещениями для морских животных. Построенный павильон является сложным объектом с инженерной точки зрения, к строительству были привлечены специалисты Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Благодаря современным технологиям на территории павильона создана максимально приближенная к природе среда обитания", - отметил Бочкарев.

Для посетителей будут открыты билетные кассы, сувенирные магазины и кафе. Кроме того, в павильоне заработает центр для проведения культурно-образовательных мероприятий.

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Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке
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