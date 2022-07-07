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В США блогера застрелили во время прямого эфира

13:07
  • четверг
  • 07 июля 2022

Предварительно, на Террилла Смита напали после ссоры с подписчиками

Американского блогера Террилла Смита застрелили во время прямой трансляции в соцсети. Как пишет People, Смит получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.

"В то время как Террилл вел прямую трансляцию со своей страницы, стрельбу слышали и видели многие", — рассказал один из подписчиков блогера.

После трагедии в Сети распространили видео с нападением на Смита, однако позже видео удалили по этическим соображениям.

Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве. Предварительно, Смита застрелили после ссоры с комментаторами.

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