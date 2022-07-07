В США блогера застрелили во время прямого эфира

Предварительно, на Террилла Смита напали после ссоры с подписчиками
Американского блогера Террилла Смита застрелили во время прямой трансляции в соцсети. Как пишет People, Смит получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.
"В то время как Террилл вел прямую трансляцию со своей страницы, стрельбу слышали и видели многие", — рассказал один из подписчиков блогера.
После трагедии в Сети распространили видео с нападением на Смита, однако позже видео удалили по этическим соображениям.
Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве. Предварительно, Смита застрелили после ссоры с комментаторами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"