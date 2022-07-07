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В Кремле поделились планами Путина на отпуск

13:09
  • четверг
  • 07 июля 2022

Возможно, удастся "урвать какие-то деньки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в четверг, что Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск.

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"Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее в Кремле отмечали, что Путин, как правило, "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом".

7 июля глава государства встретится в Кремле с руководством Госдумы и лидерами фракций для обсуждения работы по законодательной поддержке экономики и граждан в условиях западного давления.

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