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Песков не исключил перенос послания и прямой линии на осень

13:16
  • четверг
  • 07 июля 2022

Точных дат еще нет

В Кремле не исключили переноса сроков послания президента Федеральному собранию и прямой линии Владимира Путина.

Оба мероприятия могут перенести на осень, однако точных дат пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Этого (перенос послания Федеральному посланию – прим. ред.) нельзя исключать <…> Не исключаю, что (прямая линия с президентом – прим. ред.) тоже уйдет или на осень, будем смотреть", - сказал представитель Кремля.

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