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Борис Джонсон объявил об отставке

14:34
  • четверг
  • 07 июля 2022

Британский премьер выступил с обращением к гражданам

Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. С таким заявлением он выступил только что в обращении к народу.

Политик пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей Консервативной партии к осени. Ещё вчера он был полон решимости сохранить кресло, несмотря на череду громких скандалов.

В среду в парламенте политику устроили разнос не только представители оппозиции, но и однопартийцы. Из состава правительства Джонсона уже вышли 50 политиков. Вслед за ключевыми фигурами потянулись чиновники калибром поменьше. В отставку подал министр по делам Уэльса Саймон Харт. В своих соцсетях он заметил, что это был единственный выход.

Массовое бегство не мешает премьеру и самому раздавать увольнительные. За нелояльность к действующей власти с поста министра ЖКХ смещён Майкл Гоув, который посмел усомниться в Джонсоне и слишком активно требовал его отставки.

Возможных преемников Бориса Джонсона перечислило агентство Bloomberg. В списке - министр иностранных дел Лиз Трасс, действующий министр финансов Надхим Захави и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид. Источники Daily Mail в Консервативной партии заявляют, что временно исполнять обязанности Джонсона могут поручить экс-премьеру Терезе Мэй.

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