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Регионам выделят дополнительно миллиард рублей на лекарства

14:49
  • четверг
  • 07 июля 2022

Еще почти два предусмотрены в этом году

Миллиард рублей дополнительно направят российским регионам для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Ещё почти два миллиарда уже предусмотрены в бюджете на текущий год.

Министры также рассмотрели поправки в законодательство, которые вводят беззаявительный порядок назначения несовершеннолетним детям страховым и социальных пенсий из-за потери кормильца. Мишустин отметил, что такие правила должны заработать с первого января следующего года.

"Чтобы люди могли получать помощь государства, различные пособия максимально удобно, без беготни по инстанциям. Выплаты будут назначаться автоматически, о чём получателей пенсий проинформируют. Представителям ребёнка не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, как приходится сейчас. Личное присутствие и сбор документов станут необязательными. Все необходимые сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств", - рассказал Мишустин.

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