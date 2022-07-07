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Большой театр представит три новых постановки за один вечер

15:29
  • четверг
  • 07 июля 2022

На Новой сцене представят одноактные балеты

Сегодня в Большом театре состоится галерея премьер. Вечером пройдут три новых постановки.

На Новой сцене представят одноактные балеты, поставленные современными хореографами на музыку русских композиторов. Вячеслав Самодуров, лауреат "Золотой маски", привёз из Екатеринбурга "Танцеманию". Затем зрители увидят спектакль Made in Bolshoi в постановке Антона Пимонова, в прошлом артиста Мариинки. Завершит вечер балет "Времена года". От совсем молодого хореографа - премьера Большого театра, Артемия Белякова.

"Для меня "Времена года" - это музыка Глазунова. Невзирая на некую вариативность либретто, которая изначально была написана для первой версии, которую делал Мариус Петипа, мы отошли от этой трактовки. Работали с музыкой, то есть "Времена года" в нашем случае - это философское содержание", - сказал Артемий Беляков, постановщик балета "Времена года".

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Постановка в Большом театре
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