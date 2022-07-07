Собянин и Кириенко открыли деловую программу Российской креативной недели

Мэр пообещал поддержать креативную индустрию

"Российская креативная неделя" началась сегодня в Москве. В Парке Горького для гостей работает цифровая выставка и зона перформанса. Там также можно принять участие в творческих арт-классах, воркшопах, посмотреть кино и спектакли. Открыли неделю мэр Москвы Сергей Собянин и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

На набережной Парка Горького установили шатры: тут обсуждают киноиндустрию, там - создание музконтента. Представители всех творческих индустрий страны встретились на одной площадке в столичном парке. На набережной Москвы-реки открылся форум "Российская креативная неделя". Он проходит уже в третий раз.

Тематику в этом году диктуют последние геополитические и экономические изменения: прежние правила, как и в других сферах, не действуют, нужно создавать новые. Москва активно включилась в поддержку всех столичных проектов, о чём сегодня на встрече с участниками отрасли рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Понятно, что мы сегодня находимся - практически все эти отрасли - в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать", - сказал Собянин в ходе общения с представителями креативной индустрии.

Одна из самых пострадавших отраслей — киноиндустрия. Сначала по ней ударили долгие ковидные ограничения, а теперь — уход иностранных фильмов из российского проката. Доходы кинотеатров просели. Вся надежда кинопрокатчиков — на отечественные кинофильмы.

"Мы по поддержке российского кино приняли целый ряд мер: и на федеральном уровне, и на нашем. Готовим большую площадку в Новой Москве для съемок новых фильмов. Я думаю, это поможет и компенсирует часть затрат", - заявил Собянин.

Наша мультипликация последние годы активно развивается, а многие мультфильмы пользуются спросом и за рубежом. Одна из последних премьер — "Финник". Это детский детектив от создателей "Смешариков". Он собрал в кинотеатрах 460 миллионов рублей.

"Тем самым побив рекорды многих даже диснеевских премьер. Конечно, мы сейчас стараемся диверсифицировать работу на международном рынке. Точечно работать со странами. Но мы не собираемся сбавлять производственные обороты, потому что самое ценное, что у нас есть – это наши кадры", - заявила Юлия Николаева, генеральный продюсер мультипликационной компании.

На вызовы времени готова отвечать и отрасль дизайна и производства одежды. Это показала прошедшая в столице Неделя моды.

"Помимо того, что там было много профессионалов – 600 дизайнеров и экспертов – около миллиона москвичей посетили наши площадки. Это такое событие, которое можно сделать постоянным в Москве", - заявил Собянин.

Абсолютно все участники форума — из Москвы и других регионов — смогут сформулировать и озвучить свои конкретные запросы. И их услышат.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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