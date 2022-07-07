Сотрудница метро приняла роды у пассажирки на станции "Марксистская"

Все прошло хорошо

Девочка с характером! Новая москвичка появилась на свет прямо в столичном метро. Её мама ехала к врачу, но дочь до больницы не дотерпела. Решила появиться на свет на станции "Марксистская".

Девушка с характером появилась на свет прямо в метро, когда мама спешила в больницу со схватками. Дочь свой выход в свет решила не откладывать. Рожать женщине пришлось лежа на лавочке в подземке на глазах у ошеломленной публики.

"Я была в шоке, испугалась, а потом схватка сразу пришла и сразу родила. 30 минут", - рассказывает мама Айчурок Сатарова.

Все произошло на станции "Марксистская" за полчаса в разгар рабочего дня. Женщина едва успела попросить помощи у дежурной по станции. Рядом еще была сестра. Сотрудница метрополитена немедленно вызвала скорую и, пока медики ехали, сама начала принимать роды.

"У девушки начали отходить воды, уже, естественно, ее никуда не двинешь, никуда ее не уберешь. Пассажиры все у нас любопытные, но мы постарались оградить ее от лишнего внимания, полицейские стали звонить и уточнять у скорой, когда они приедут. Полицейский пошел их встречать, и пока он отошел, все это у нас и случилось", - рассказала дежурная ГУП "Московский метрополитен" по станции "Марксистская" Нина Аюкова.

Дежурная по станции, скорая помощь, полиция, случайные прохожие - рядом были все, кто только мог быть в этом месте.

"Ребёнок закричал сразу, потом он закричал еще раз, как бы оповещая всех о своем прибытии в этот мир, уже громко-громко, даже когда прибыли уже врачи", - рассказывает Аюкова.

Прибывшая скорая немедленно доставила маму с ребенком в ближайший роддом, где ее тут же взяли под наблюдение медики.

"Роды еще не закончились и ее привезли в роддом в третьем периоде родов. Плацента еще не отделилась. Но мы прекрасно с этим справились, роды прошли в конечном итоге без осложнений. Женщины рожают и в метро, и в самолете, иногда в собственной машине, когда едут в родильный дом. Эти ситуации, к сожалению, бывают. Но вот в данной ситуации сработали все достаточно грамотно", - заявила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи роддома ГКБ №29 Лариса Есипова.

Девочка чувствует себя хорошо, с аппетитом пьет молоко. Она - младшая в своей семье. Ей предстоит познакомиться со старшими братьями и сестрой. Теперь в семье равновесие: два мальчика и две девочки.

Елена Сахно, Егор Миронов, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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