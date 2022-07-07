Заявления на соцобслуживание на дому и в стационаре в Москве теперь можно подать онлайн

Раньше нужно было обращаться в "Мои документы"

Заявление на надомное и стационарное соцобслуживание в Москве теперь можно подать онлайн. Раньше для этого нужно было лично обращаться центр госуслуг "Мои документы": писать заявление и представлять другие необходимые документы.

Сейчас данные достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на портале mos.ru. Специалисты органов соцзащиты всё проверят самостоятельно. Сегодня социальные работники помогают на дому порядка 100 тысячам москвичей. При этом каждый человек получает ту помощь, которая необходима именно ему.

"Очень внимательный человек, добросовестный. Что скажу, все принесет. И помимо того, что положено мне, она все купит. Она в неделю раз приходит и все делает, готовит, убирается", - говорит подопечная Нина Садова.

"Я заказываю продукты через Интернет, и поэтому времени больше остается для того, чтобы с нашими подопечными проводить. Не то, что проводить время, а просто чисто по-человечески, просто поговорить", - говорит социальный работник центра обслуживания "Крылатоское" Нина Илинян.

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