Конвейер не остановился: как российские производители заменили иностранные соусы

Потребители не почувствуют разницу

Многие иностранные компании, которые поставляли ингредиенты для производства соусов, уходят с нашего рынка. Между тем, отечественные заводы успели быстро переориентироваться, чтобы потребители не почувствовали разницу.

Математика и химия как стиль и смысл жизни. В лаборатории все выверено до грамма и миллилитра. В этих стенах рождаются рецепты соевых соусов. В соседнем цехе идеи воплощают в жизнь.

Производство на 100% подмосковное, но ингредиенты были импортные. Франция, Дания – откуда только не получали сырье для соусов, которые считаются исконно восточными. Весной европейский импорт закончился. Поначалу на заводе боялись, что конвейер вообще может встать. Пришлось срочно решать вопрос импортозамещения.

"Наши службы старались: служба снабжения, наши технологи все это подбирали, чтобы соус был такого же качества, и были стабильные результаты нашей продукции", - говорит технолог Ольга Четоркина.

Неминуемым оказался поворот на Восток, где эти соусы придумали изначально и используют в кухне не одну сотню лет. Всего в течение месяца удалось восполнить недостающую базу ингредиентов.

"Мы нашли аналоги российские, мы нашли аналоги от других производителей. И сейчас спокойно работаем. Китай, Вьетнам - это основные сейчас наши поставщики", - говорит Четоркина.

Как результат западных санкций: истринский завод по производству соусов не только увеличил объемы производства, но и расширил линейку продукции до 500 наименований.

У небольшого предприятия в Шатуре ассортимент, конечно, скромнее. Но и у них появился новый продукт. После прекращения поставок из Италии соуса песто там решили делать его сами.

"Этот сорт называется "Генуэзский", так как родина песто – Генуэзская республика. В этом-то и заключается вся идея. Соус: простая рецептура. Простая, но понятная. Она разработана лично путем проб. В состав входит всего-навсего шесть ингредиентов", - говорит фермер Ренат Русанов.

Разработали собственную рецептуру. Найти исходные продукты удалось всего за несколько недель. А самый капризный и скоропортящийся - базилик - начали выращивать у себя: так удобней, дешевле и надежней.

Иван Колесников, Павел Суменков, Евгений Александров. "ТВ Центр".

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