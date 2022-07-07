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"Только в ответ": Матвиенко высказалась о применении Россией ядерного оружия

13:52
  • четверг
  • 07 июля 2022

Разговоры о возможности ядерной войны недопустимы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ядерное оружие России - исключительно фактор сдерживания.

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"У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено только в ответ на, дай Бог чтобы это никогда не случилось, ядерное нападение", - подчеркнула спикер верхней палаты парламента (цитата по "Интерфаксу").

Она при этом добавила, что считает недопустимыми разговоры о возможности ядерной войны.

"Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель понимает, что ядерная война, если бы она не дай Бог случилась, это вообще конец человеческой цивилизации", - отметила спикер.

Ранее Владимир Путин заявил, Россия никому не угрожает ядерным оружием, но соответствующим образом реагирует на неосторожные заявления западных лидеров.

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