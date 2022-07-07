Финляндия решила построить забор на границе с Россией

Это противоречит нормам ЕС

Финский парламент принял закон, позволяющий установить забор на границе с Россией.

Барьеры планируют возвести на границе с Россией протяженностью 1300 километров для "защиты от беженцев в чрезвычайных ситуациях", передает ТАСС.

Как сообщает агентство Reuters, документ был принят большинством голосов, хотя он противоречит нормам Европейского союза, касающихся предоставления убежища.

Ранее Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен заявила, что возведение подобных барьеров относится к оперативной подготовке по обеспечению безопасности страны.

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